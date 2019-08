Patinador mexicano que ondeó la bandera LGBT en Lima: Soy gay y estoy orgulloso de decirlo

El patinador mexicano, Jorge Luis Martínez, ganó la medalla de bronce en la competencia de velocidad en los Juegos Panamericanos de Lima. Sin embargo, su logró quedó marcado por la bandera LGBT que ondeó en la pista terminada la carrera, exhibiendo públicamente su homosexualidad.

Con la presea en una mano y en la otra la bandera, el deportista azteca se mostró alegre en el certamen, declarando estar "muy orgulloso de ser gay".

"Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo. Si yo me puedo sumar a ese mensaje de igualdad, de equidad, de inclusión y darle a la gente un mensaje, lo voy a hacer cada vez que tenga la oportunidad", declaró tras su participación.

Martínez concluyó diciendo que: "La gente no sabe que a lo mejor un alto ejecutivo de una empresa transnacional es homosexual, por eso me parece importante que la gente lo sepa; que es una persona común y corriente que se supera, que logra sus sueños y que no tiene por qué ser una forma de etiquetar o tacharnos, ni nada eso".