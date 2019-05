Presidente del COCh: En los Juegos de Lima vamos a superar lo de Toronto, será histórico

Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), aseguró en Todo por el Deporte que, por cantidad de deportistas, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 serán históricos para Chile.

"Vamos a superar lo de Toronto, será histórico. No sé si matemáticamente vamos a llegar a los 300 (atletas), pero estaremos cerca. Nunca ha ido una delegación tan importante como la que irá a Lima, además van todos clasificados, no es por cupo, los deportistas que van es porque se lo han ganado. Eso nos da una suerte de idea de que tendremos una buena clasificación", expresó.

En cuanto a los podios que se puedan conseguir, expresó que "vamos a mejorar lo de Toronto, pero no me atrevo a hablar de medallas porque las medallas las ganan los deportistas y no me aventuraré a eso, pero creo que vamos a mejorar lo de hace cuatro años. En muchos lugares tendremos, no sé si podios, pero cuartos y quintos lugares".

En cuanto a los deportistas que nos representerán, Mujica expresó que "hay una renovación, pero también hay que acordarse que Bárbara Riveros y Francisca Crovetto, entre otros, no partieron ayer... En atletismo hay gente nueva que está en los primeros lugares sudamericanos. Estamos tranquilos de hacer una buena presentación y esperamos, en el medallero general, subir uno o dos lugares".

Mujica también contó que "Neven Ilic me pidió, por ser ingeniero, que integre la Comisión de Seguimiento de Infraestructura de los Panamericanos de Lima 2019".

Al respecto, comentó que "ni los peruanos creían que podían tener una infraestructura de tan alto nivel como la tienen. Ellos tenían muy poca infraestructura actualizada y creo que se ha avanzado muchísimo en poco tiempo, porque ellos partieron tarde".

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se disputarán entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto.