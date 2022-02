Rodrigo Quintanilla: El hockey patín no ha sido considerado para los Panamericanos de Santiago 2023

El head coach de las selecciones nacionales de la Federación de Hockey Patín Chile, Rodrigo Quintanilla, habló sobre la despreocupación que ha habido para la incorporación de esta disciplina a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a realizarse en nuestro país.

En diálogo con Al Aire Libre TV de Cooperativa, el técnico tuvo críticas para el desalojo que vive este deporte con miras a la gran cita deportiva del próximo año. "La corporación que preside la ministra Cecilia Pérez hasta el minuto no nos tiene incorporados para los Juegos Panamericanos de 2023. El deporte que puede este año tener una medalla de oro tanto en 'Las Marcianitas' como los 'Escorpiones Rojos' podría quedar fuera del evento deportivo más importante en 100 años de nuestro país", expresó.

"Es realmente paradojal que ocurra esto. La Corporación en octubre del 2021 tenía cuatro deportes representativos de Chile para ser incorporados no tan ligados a lo que podría ser el palín o la chueca. Nosotros estamos quedando fuera pudiendo haber recibido una propuesta, pero al no ser olímpicos estamos quedando fuera de esa línea", explicó.

"Tenemos la posibilidad con Panam Sports que preside Neven Ilic, que es chileno y conoce la historia del hockey patín, sí se pueda resolver todo este tema. También la nueva administración del Ministerio del Deporte va a ser importante para que esto ocurra. Estamos a la espera porque Chile está dejando fuera a uno de los deportes colectivos que asegura medalla en unos Panamericanos, y que es exitoso y ganador en el pasado", remarcó.

Por otro lado, Quintanilla nos contó también de los problemas económicos que tiene la Federación el último año por recursos que no han recibido de parte del Instituto Nacional del Deporte. "El 2021 fue bastante difícil ya que todos nuestros cuerpos técnicos y administrativos fueron sancionados por el Ministerio del Deporte por una denuncia que es legal".

"Actualmente hay dos proyectos que están en revisión de cuentas y han paralizado el sueldo de todos nuestros trabajadores, más de 15 personas que en todo el año pasado se vieron involucrados en este contexto de la pandemia y la insensibilidad del IND ha sido evidente para no firmar el cheque con el que se debe pagar a nuestros trabajadores, eso es muy grave", detalló.

"Nos tienen a nuestra gente que está todo el día dentro de la cancha trabajando y no hay soluciones creativas ante los incovenientes que existen. No están entregando los recursos a la Federación, no se puede pagar y eso es muy grave. No está habiendo voluntad por las autoridades para resolver esto y hay técnicos de otras disciplinas que ya han renunciado. En este 2022 no ha habido ningún avance al respecto", agregó.

Finalmente, el DT habló de los proyectos que tiene la Federación. "Estamos con el ánimo por las nubes porque con tres seleccones chilenas de hockey patín somos partícipes de una clínica deportiva en la Quinta Región para dar a conocer y promocionar esta disciplina. Además se nos convocó en Con Con con niños y niñas que están empezando en esto".

"Queremos que nuestros deportistas se involucren con los niños que vayan empezando en esto. Además que esta sede recibirá los Juegos Binacionales en el mes de octubre con selecciones de Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis de Argentina, junto con la Metropolitana, la Quinta, Sexta y Séptima Región de nuestro país. Esta clínica será el puntapié inicial para aquel evento en unos meses más", concluyó.