Paola Muñoz no pudo revalidar medalla de oro en ciclismo en ruta en los Juegos Sudamericanos

La competidora nacional Paola Muñoz, no pudo revalidar la medalla de oro de Santiago 2014 y acabó en el 18° lugar en ciclismo en ruta en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

La chilena jamás pudo aclimatarse a los 2.800 metros de altura de la ciudad boliviana y sobre su posición en la carrera, fuera de posiciones de medalla, señaló que "estaba más que claro, corríamos con el tema de que nosotras no vivimos en altura, y es imposible igualar las condiciones de las que sí viven".

No obstante, la deportista criolla no se quedó ahí y agregó que "claramente todos como chilenos queremos venir a revalidar nuestros títulos, pero mientras no haya una norma que sea media entre los que vivimos a nivel del mar y los que viven a 3.000 metros, por último nivelarlo a 1.500, la verdad es que eso se nos escapa de las manos".

Finalmente, y más allá del resultado Muñoz reconoció que estar "súper feliz y súper orgullosa, me queda claro que voy por buen camino".