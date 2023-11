Abogado de deportistas que abandonaron delegación cubana: El refugio nos parece una buena posibilidad

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Mijail Bonito, abogado de siete de los deportistas cubanos que abandonaron la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, afirmó que en este momento estudian los pasos a seguir, entre los que evalúan la posibilidad de pedir refugio en Chile.

En conversación con Radio Cooperativa, el jurista explicó que "con tres de ellos estamos en la oficina, conversando los pasos a seguir, entre mañana y pasado tendremos listas las solicitudes buscando la mejor forma de que permanezcan en Chile bajo protección".

"El asilo es una institución, pero también está el refugio que es una institución menos compleja, es parte del análisis que estamos haciendo, creo que hoy en la tarde lo vamos a tener listo", sostuvo, para luego aclarar que "los que están representados por nosotros son siete", descartando que tenga vinculación con un octavo deportista que desertó del régimen.

"El refugio es una institución de protección bastante más amplia, donde es posible que ellos tengan posibilidades de radicarse en Chile. Es un proceso absolutamente reglado y determinado en definitiva, a futuro, por una comisión que estudia el caso y presenta a la autoridad las medidas a seguir. Nos parece una buena posibilidad, pero no hemos descartado ninguna", afirmó.

Bonito comentó que la identidad de los atletas "ya salió, no de parte nuestra. Estos procesos son confidenciales, pero si no hubiera habido tanta especulación sobre la materia, porque durante todo el día salieron incluso personeros hablando del bloqueo de Estados Unidos a Cuba... en esa instancia sí tuvimos que salir porque lo que no queremos hacer es que se pierda la visión de esto, hay personas que abandonaron una delegación y les retuvieron sus pasaportes".

"Entendiendo que ellos llegaron con pasaporte oficial, tienen un segundo problema porque pueden ser sancionados penalmente si vuelven a Cuba, si salen con pasaporte oficial, las leyes cubanas a aquellos funcionarios que abandonan una delegación los pueden sancionar hasta con ocho años privados de libertad. Para Chile es difícil escuchar esto".

"El refugio, la instución de protección justamente se pone en estos escenarios, de gente que tiene necesidad de protección y que muchas veces no tienen los documentos idóneos", explicó.

El abogado comentó que en nuestro país "la institucionalidad de refugio siempre se ha respetado y funciona correctamente, nunca he visto que se hayan tomado decisiones de tipo político para acoger a trámite la solicitud, el mismo subsecretario -Manuel Monsalve- señaló que esta octava persona solicitó refugio ayer, esperamos que esto vaya por ese carril y no haya una incidencia de tipo política".

"Son personas que tienen que empezar una nueva vida y no hay nada mejor que hacerlo con documentos en regla y haciendo lo que saben hacer, la mayoría son atletas de alto rendimiento y llegaron a los últimos años de su carrera como profesores de cultura física y deporte, por lo tanto tienen mucho que aportar al desarrollo deportivo de Chile", siguió.

"Ellos están bien, se están quedando con amigos. Están un poco ansiosos, estas cosas siempre son un poco más duras, pero están confiados, hemos conversado mucho y están tranquilos, creo que las cosas van a resultar como corresponde", finalizó.