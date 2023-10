Arley Méndez y su regreso a las competencias: "Me siento un ganador"

Arley Méndez, destacado pesista del Team Chile, expresó sus sensaciones tras rematar en el quinto lugar del levantamiento de pesas en Santiago 2023 y se mostró feliz por su regreso a las competencias.

"Estoy muy feliz, me siento un ganador, di el 100 por ciento en la competencia. Obviamente no hice una buena preparación porque tenía la suspensión. Se me llamó a esta tarea, yo dije que sí, que estaba apto para competir, aunque sabía que mis oponentes estaban mejor que yo. Ellos llevaban meses preparándose para esto y yo desde el Mundial que vengo bajando mis entrenamientos porque no se sabía si podía competir en los Juegos Panamericanos. Se me dio la oportunidad, entrené dos días, y mira lo que hice, me siento un ganador, estoy muy bien", dijo Méndez.

El nacionalizado chileno agregó que "me dejé llevar. Al principio, en el arranque, cuando fue el primer intento, me sentí presionado, pero luego disfruté la competencia. Cuando me di cuenta en el envión que tenía posibilidades de medalla me puse más las pilas, pero no se me dio".

Sobre su futuro, Méndez señaló que "no me voy a retirar, voy a seguir entrenando y preparándome para las competencias que vienen."

Méndez se sumó a la delegación del Team Chile a última hora, tras haber sido habilitado por el TAS a mediados de semana para ser parte del equipo loval de levantamiento de pesas.

El chileno de origen cubano estaba suspendido de manera provisional desde 2021 por dóping, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo levantó dicha sanción, y se sumó a la fiesta panamericana.