Atleta Viviana Olivares aseguró que fue excluida del 4x100: "No se respetaron las marcas"

Siguen los problemas en el atletismo chileno, ya que la competidora Viviana Olivares aseguró que fue removida de la competencia de relevos 4x100 femenina en Santiago 2023 (en la que Chile logró medalla de plata), por darle un lugar a Martina Weil.

Olivares aseguró en el matinal de Chilevisión Contigo en La Mañana que estaba entre las cuatro mejores marcas de la temporada en los 100 metros planos, a diferencia de Weil, que no tiene registros en esa prueba.

"Jamás quedaron establecidos los criterios de selección. Siempre ha sido lo mismo todos los años: llevar a las primeras cuatro del ranking. Pero este año no se respetó en el relevo 4×100", señaló.

"En la primera ubicación del ranking estaba María Ignacia Montt, después Anaís Hernández, Isidora Jiménez y luego yo. Ahí los criterios no se respetaron. Según el entrenador a cargo, las normas habían cambiado, cosa que yo nunca vi", añadió.

Junto a esto, expresó: "Martina entró en mi lugar, aunque no tenía marca en 100 metros. Tenía súper buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular".

Finalmente, sostuvo que no tuvo respuesta ante la petición de los criterios de selección: "Cuando los pedí no me los dieron, y no se respetaron las marcas. Lamentablemente sólo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico. Yo lo conversé con todas las personas que saben de esto y son dirigentes, y tampoco tuve una respuesta clara".

De todas maneras, esta controversia se suma a las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes aseguraron ser excluidas de la 4x400, hostigadas e insultadas, por diriogentes nacionales e internacionales, entre ellos, Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y mamá de Martina Weil.

"Me afectó emocional y físicamente": Atleta Poulette Cardoch acusó que la bajaron del relevo sin fundamentos técnicos #CooperativaContigo https://t.co/HVuK1iHGT2 pic.twitter.com/1ozXNujd61 — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 7, 2023