Emanuelle Silva pidió que termine el acoso contra brasileño Guilherme Abel Rocha

El patinador chileno Emanuelle Silva pidió que se acabe el acoso en contra del brasileño Guilherme Abel Rocha, quien lo derribó durante la competencia de los 500 metros + distancia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que le impidió dar la lucha por la medalla de oro.

Silva cayó durante la disputa de la final, este domingo, lo que generó molestia en los fanáticos del Team Chile, que se volcaron a las redes sociales para llenar de mensajes la cuenta de Instagram de Rocha, quien tuvo que cerrarla.

"Quería decir que estoy bien, son cosas del deporte, gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día", señaló en un video publicado por el Team Chile.

"Quería aprovechar de pedirles un gran favor, mi compañero de Brasil no lo está pasando muy bien, le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo, porque lo está pasando muy mal, con él nos topamos siempre en los campeonatos, ya me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio", agregó.

Silva sostuvo tras la competición que "yo no lo hubiera hecho, hay códigos".

Emanuelle Silva ganó un oro en la jornada de sábado, en la prueba 200 metros meta contra meta.