Kristel Köbrich reflexionó tras su medalla de plata: Emociona, porque cierra un ciclo

Kristel Köbrich, nadadora nacional y ganadora de plata en Santiago 2023, reflexionó sobre el valor de obtener la presea panamericana y reveló como vivió la carrera en el tramo que cedió ante la estadounidense Rachel Stege.

"Estoy muy contenta y agradecida de vivir esto acá con mi gente, seguidores y mi familia. Es emocionante que pase esto porque uno como que cierra un ciclo. Estos días estuvo la inauguración, los recorridos de 800 y 1500 metros, entonces se puso un punto final a todo. El momento de recibir la medalla es de mucha tranquilidad y silencio, se produce una movilización interna que emociona", aseguró al noticiero 24 Horas, de Televisión Nacional.

Respecto a la derrota sobre la norteamericana en los últimos segundos de la carrera, Köbrich explicó que: "No dependo de lo que hacen las otras, sino que soy fiel a mi potencial y eso lo hago basándome en mis condiciones. La carrera de 1500 metros tiene de mucho físico y mental, entonces hay cosas que por mucho que haga bien no depende de uno mismo".

"Es un mix de emociones, yo soy muy autocrítica y exigente. No voy a decir que no quería ganar el oro, eso es algo obvio, pero no cabe ninguna duda que dejé todo", agregó.

Finalmente, la nadadora nacional se refirió al deseo de estar presente en los Juegos Olímpicos del siguiente año mencionando que las ganas "están, pero voy paso a paso. Con el tiempo que hice no podría clasificar a Paris 2024, hay que bajar cuatro o cinco segundos, pero sabemos que lo vamos a hacer".

"No sé si serán mis últimos Juegos Panamericanos, todo depende de que mi cabeza y físico sigan equilibradamente juntas para representar como merecen los colores de la bandera nacional. Si no siento que estoy a la altura, no lo voy a hacer", sentenció.

Sobre el retiro, la nacional indicó que aún no siente que sea el momento, "si no, ya habría colgado el traje de baño y estaría bien igual".

"No me acuesto con una deuda diciendo 'me falta esto o lo otro'. Ya he hecho un montón de cosas que nunca pensé que iba a pasar, dentro y fuera del agua. No sé si hay Kristel para rato, pero la idea es seguir a la altura", cerró la histórica nadadora.