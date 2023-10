Lucas Nervi y su oro en Santiago 2023: Cumplí con la pega perfecta

El atleta Lucas Nervi expresó su alegría tras dar el sexto oro a Chile en el lanzamiento de disco de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y aseguró que cumplió a la perfección sus metas, tras un difícil temporada.

"Cumplí todas las metas. He tenido una temporada difícil tras volver de una lesión. En el mundial de Oregon (2022) competí con fracturas, una pubalgia. La vuelta ha sido muy dura, y gracias a todos los que estaba acá (Estadio Nacional), volví a lo que era y lo que seguiré siendo", declaro extasiado ante los medios.

En la misma línea, sostuvo que "en cuanto a la progresión emocional, ha sido duro este año, pero poder hacer mi mejor marca del año en este campeonato vale oro. Hay campeonatos donde uno va a buscar medalla de oro o marcas. Hoy cumplí con la pega perfecta con todo lo que vine a buscar a este campeonato".

Además, Nervi remarcó estar "feliz de ser parte del proceso, el deporte está creciendo en Chile. Tenemos que fomentar el deporte sano, es importante disfrutar la actividad y el bien que hace para el país".

Finalmente, tuvo palabras para su compañero Claudio Romero, quien no tuvo una buena tarde en la misma competencia.

"Me duele que Claudio no pasara la final, quería compartir el podio con él. Me duele que no esté ese resultado. Estoy feliz de todo lo que ha influido Claudio en mi carrera, y tengo mucho seguir dando al deporte", sentenció.