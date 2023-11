María José Mailliard: Tengo mucha ilusión con los Juegos Olímpicos

- Revisa el especial de AlAireLibre.cl de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

El estrecho final, con apenas tres décimas de diferencia en los 200 metros C1 de canotaje femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dejó insatisfecha a la chilena María José Mailliard, que se quedó con la medalla de plata en una definición ajustada ante la favorita, la campeona mundial cubana Yarisleidis Cirilo.

"Me carga el segundo lugar, no me gusta, pero la única forma es seguir trabajando para que el próximo lugar no sea segundo y sea el primero", reflexionó al término de la jornada en el humedal de Laguna Grande de San Pedro de La Paz.

"Hemos hecho buenas regatas en los últimos años, tengo mucha ilusión con los Juegos Olímpicos por lo cerrado que llegamos y porque lo estamos haciendo bien. Esto es trabajo, la única ciencia. Dos años entrenando con el equipo olímpico en España, lejos de mi familia. Han sido tiempos difíciles, pero los deportistas siempre nos hemos caracterizado por ser fuertes y superar los problemas", sentenció.

La canoísta agradeció el apoyo del público, más allá del resultado. "Quería el oro, dejar el oro en casa. La cubana había ganado el Mundial hace poco (en agosto en Duisburgo, Alemania), pero para mí nadie es invencible y yo me entreno para ganar", subrayó.

"El segundo lugar es un buen resultado, estar tan cerca de la favorita para los Juegos Olímpicos... estos Juegos en Chile tienen un sabor especial y si hubiera conseguido el oro, habría cerrado un gran año, increíble después de las medallas en Copa del Mundo", profundizó.

En cuanto a la carrera, Mailliard reconoció haber tenido dificultades, que le impidieron alcanzar un mayor rendimiento. "Sé que mi serie era muy difícil, había tres clasificadas a los Juegos Olímpicos, pero no venía con otra opción en la cabeza que la victoria. En algún momento iba adelante, en las últimas paleteadas llegaba un viento helado y se me abrió un poco la paleta. Pensé que podría lograrlo, pero se me fue. Como el viento venía de lado, era muy incómodo y el bote se me iba para ese lado", completó.