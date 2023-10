Martín Vidaurre: Estoy triste, venía por el oro

El destacado ciclista nacional Martín Vidaurre se mostró apenado por no conseguir la medalla de oro en la competencia de mountainbike, en la que terminó quedándose con la plata y la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Un poco amarga, veníamos a pelear el oro al 100 por ciento. Me emocioné mucho durante todo el día, ha sido una semana muy bonita, traté de llegar de la mejor forma posible. Es súper difícil compatibilizar el calendario mundial con las fechas panamericanas. Luchamos desde marzo la clasificación olímpica y ahora llegamos de la mejor manera", señaló en diálogo con la prensa tras la competencia.

"Lo dejé todo, no se pudo, era un circuito de mucha potencia, que favorecía a otras personas, quedé triste. Buscaba el oro. Me emociono, pero queda Martín para rato, eso es seguro", añadió.

También criticó a la organización: "Ver a toda la gente es súper bonito, pero se cayeron (en la organización), había tantos tickets que eran solamente exclusivos, que limitó a mucha gente de haber venido, así que ojalá a futuro podamos tener un evento que verdaderamente llegue a la gente, que todo el público llegue y disfrute, que por eso estoy acá, por eso me lo tomé tan en serio y por eso me emociona mucho, porque hay mucha gente que está pendiente y es súper bonito"

"Tener el cerro abierto era clave, ojalá se hubiera comunicado de mejor manera para que llegara más gente y más niños, para que todos disfruten. Es una fiesta y no creo que tengamos un evento de esta magnitud de nuevo en Chile", cerró.