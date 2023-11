Martina Weil entregó su versión tras polémica en la posta: Nunca lo había pasado tan mal en una carrera

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La atleta chilena Martina Weil entregó su versión luego de la polémica generada a partir de las declaraciones de Berdine Castillo y Poulette Cardoch, y dejó ver que también fue una víctima de las decisiones que se tomaron en torno a la posta 4x400 el sábado pasado en la última jornada del atletismo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La campeona panamericana de 400 metro publicó un video en su Instagram personal donde expresó en texto que está "demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo... Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese".

En el video, en tanto, Weil contó su punto de vista de lo que ocurrió: "Leyendo las declaraciones, los mensajes que me están llegando sobre la situación 4x400, la verdad no tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso haya sido poco transparente", dijo.

"Por otro lado siento que es una decisión técnica que no depende de las atletas, que viene de arriba. Nos hicieron firmar un documento donde no podíamos criticar las decisiones de la Federación", añadió.

Luego, da cuenta de lo ocurrido: "Ese día fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en mi competencia. En un momento dije 'me cagaron los Panamericanos'. Y pensaba que mis primeros juegos en Chile se iban a terminar así. Ese día anuncian al equipo y la cosa como que se descontrola, con gente externa que empezó a llegar a la pista, y empezaron a pelear. Llegaron dirigentes de la Federación, entrenadores, atletas y me acerqué al jefe técnico de la Federación y le dije que por favor se fueran a pelear a otro lado. Le dije que eran adultos responsables y con esto estaban 'están matando a mis niñas'. Estábamos todas calentando viendo esta pelea, y la cosas se estaba poniendo mal, y en eso llegó mi mamá, quien hace de mi entrenadora, y le cuento un poco de lo que estaba pasando. Y me dice 'tú no te preocupes' y me desenchufé. Llegó la Berdine, la agarré de la mano, la felicité por los 800 que había hecho, y efectivamente puede que no haya sido suficiente, y le pido perdón por no haberla apoyado más", narró.

"Me acuerdo que todos peleaban y nunca lo había pasado tan mal en mi vida. No sé cómo pudimos correr, y me da mucha pena, porque hubo falta liderazgo, nadie veló por el bien del equipo. A nadie le importó cómo se sentían las que iban a correr. No podía entender lo que estaba pensando, y entiendo por qué la gente está enojada y entiendo a mis compañeras cómo se sienten", añadió.

"Para ellas fue tan duro. Desde mi punto de vista, cada una lo pasó peor que la otra. Yo no lo podía creer, cómo gente, técnicos que velaban por el bien del equipo tenían esta pelea. No entendía cómo peleaban al frente de las atletas", complementó.

Recordar que la posta nacional 4x400 culminó sexta entre seis participantes luego de la participación que cumplieron Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil.

Mira acá el video