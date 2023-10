Orrego por filtraciones en la Villa Panamericana: Hubiera sido ideal probar los departamentos

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se refirió a las filtraciones de agua que obligaron a que tres delegaciones dejaran la Villa Panamericana y estimó que hubiese sido ideal tener los recintos con antelación para probarlos, aunque afirmó la importancia de tener las reparaciones con celeridad.

"Lo escuché y pregunté por el chat que tenemos del directorio de la corporación, pero no me ha llegado ninguna información al respecto. Todas las empresas están con boletas de garantía y tienen que estar en este momento interviniendo, pero desconozco la magnitud, por ahora no tengo mucha información", según estimó en diálogo con "Una Nueva Mañana" de Radio Cooperativa.

"El ideal hubiera sido tener esto seis meses antes y haber probado los departamentos, pero por lo menos están todos listos, la Villa está impecable, ahora se acaba de inaugurar la comisaría especial de la Villa Panamericana, terminamos el pintado de calles alrededor de la villa y esto que salió en las noticias habrá que repararlo rápidamente, porque desde hoy empiezan a llegar las delegaciones de manera sistemática", afirmó.

"Tenemos muchos recintos que no alcanzaron a ser testeados antes y en consecuencia probablemente algunos detalles habrá, pero lo importante es que la infraestructura llega lista y estamos a cuatro días de la inauguración de esta tremenda fiesta", completó.