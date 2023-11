Panamericanos: proyecto busca rápida nacionalización de cubanos que dejaron su delegación

Los Panamericanos Santiago 2023 se siguen "jugando", ahora en la arena política, pues los senadores derechistas Francisco Chahuán (RN) y Rojo Edwards (Republicano) presentaron un proyecto de ley para lograr la rápida nacionalización de los 12 atletas cubanos que dejaron su delegación y optaron por quedarse en Chile, argumentando razones humanitarias.

El pasado 14 de noviembre, los parlamentarios ingresaron un texto que hace mención "a las difíciles condiciones en la isla" que mencionó el grupo.

"Los deportistas aseguraron que solo se les permitía ver a sus familias dos veces al año, que no contaban con el equipamiento deportivo necesario para efectuar su entrenamiento y que durante las giras no se podían desplazar solos. Esto no solo evidencia las precarias condiciones en las que suelen vivir las personas en Cuba, sino que también la ausencia de libertades y políticas esenciales", argumentaron Chahuán y Edwards.

Así, el texto plantea un artículo único, que señala:

"Concédase por especial gracia, la nacionalidad chilena a los ciudadanos cubanos Helec Carta Abreu, Yakira Mailie Guillen Herrera, Jennifer de la Caridad Martínez Bullain, Yunia Milanés Marcos, Geidy de la Caridad Morales García, Lismary González Castro, Maykol Julio Álvarez Visset, Yoao Illas Puentes, Yordankys Mendez Hernández, Lázaro Rafael Tolon Sánchez, Willian Yurisam Socarras Bueno y Lidier Vergara Martínez".