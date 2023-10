Pizarro y el sueño olímpico de Chile: Tras Santiago 2023 veremos hasta dónde llegan las ilusiones

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, volvió a comentar el sueño de Chile de organizar los Juegos Olímpicos y aseguró que todo esto lo verán terminados los Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Pizarro nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa: "En este momento el objetivo es avanzar en estos juegos, porque no vamos ni siquiera en la mitad, eso es lo primero. Segundo porque tenemos después los Juegos Parapanamericanos que tienen una importancia muy significativa, por lo tanto no queremos desatender ni cambiar el enfoque en este momento, después cuando termine esto veremos qué es posible, hasta dónde pueden llegar los sueños, las ilusiones".

"Hay una serie de eventos, también lo mencionaba el presidente de Panam Sports (Neven Ilic), están los Juegos Olímpicos de la Juventud y hay otra serie de eventos que son de un calibre muy importante, que uno podría analizar y proyectar, pero insisto que ese no es este momento, porque la importancia de estos Juegos y los Parapanamericanos nos obligan a estar dedicados, comprometidos y enfocados en que resulten impecables", añadió.

Haciendo un balance de la primera semana de Santiago 2023, señaló: "Ha pasado muy rápido, con gran intensidad y entusiasmo. Los recintos y sedes han estado espectaculares. Muy contento por los atletas, que han podido desplegar su talento y cumplir con sus metas y objetivos, y por último la presencia del público, con una muy buena actitud, con aliento, impulso, apoyando a los atletas, de manera muy especial con los chilenos, lo vimos con Kristel Köbrich en la piscina, con esa efervescencia que se produjo, con el mountainbike también, el primer deporte en ser premiado con medallas, con un paisaje lindo y estimulante, todo eso es muy positivo y muestra el involucramiento con los Juegos".

"En general es muy gratificante constatar que los atletas aprecian, valoran, reconocen y muestran aspectos no solamente de la infraestructura, el equipamiento y las competencias, sino que de las relaciones, por haber sido bien tratados, porque los han considerado y porque han disfrutado de espacios distintos de Santiago o regiones, por la admiración de espacios naturales. Pensábamos que lo deportivo iba a permitir espacios de relacionamiento, convivencia e integración, y creo que lo ha sido, incluso en una dimensión aumentada, eso nos estimula para lo que viene, tenemos aún bastante camino, han ido apareciendo los comentarios y apreciaciones que son muy buenas y refuerzan el entusiasmo que tenemos para seguir adelante en materia deportiva".

Finalmente, comentó la actuación del Team Chile: "Me parece muy positiva, el alto rendimiento con objetivos, metas, récords y medallas finalmente, si bien es cierto es una parte fría e intensa, también nos interesa que los atletas vivan disfruten de la experiencia al máximo y vivan un proceso, que en algunos casos no lo habían hecho, como competir en Chile en un evento de esta magnitud. Es muy valioso e importante para nosotros. Esperamos que se sigan sumando nuevos buenos resultados, hemos vistos un gran despliegue, con algunas sorpresas que siempre son muy positivas. El remo ha ratificado su gran potencia, pero el esquí náutico no se queda atrás, Francisca Crovetto en el tiro skeet, entonces hay una combinación de factores muy valiosos y que nos tienen que proyectar al futuro de buena manera".