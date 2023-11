"Quizás no soy tan buena": María Ignacia Montt reveló que Isidora Jiménez se planteó no correr la posta

La atleta chilena María Ignacia Montt reveló que Isidora Jiménez, su compañera en la 4x100 que ganó la medalla de plata con récord nacional en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sufrió un bajón por las críticas que recibió en medios de comunicación y que incluso pensó en no correr.

Aquella presea se dio tras la polémica generada por el micrófono abierto del periodista Fernando Solabarrieta, quien comentó la trayectoria de Jiménez.

Consultada sobre esta situación, Montt reveló en el matinal "Buenos Días a Todos", de Televisión Nacional, cómo se vivió en el equipo las infundadas críticas y de qué manera afectó la previa de la gran competencia.

"Nos contó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto y sacarla adelante. De hecho, la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche. Nos dice 'estoy bien' y nos dice, 'da lo mismo lo que hablen, filo'", narró.

"A la mañana siguiente como que le pegó y me dice 'quizás no necesitan correr la posta conmigo y si están hablando esas cosas es quizás porque no soy tan buena", añadió.

"¡¿Qué te pasa, por favor?!" fue la respuesta que le dio María Ignacia Montt a la deportista y entre todas, reveló, comenzaron a tirarle ánimo. "Tuvimos que contenerla y fue súper frustrante y difícil para nosotras sacarla de ese estado para que volviera a estar en modo competitivo y creo que hicimos una muy buena pega de amigas", reconoció.

Y así, Montt reveló la arenga final que le entregó a Isidora Jiménez: "Ella tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije 'mira tu anillo y acuérdate quién eres".