Santiago 2023: Niemann perdió terreno y Pereira se mantuvo tras la segunda jornada del golf

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Este viernes se desarrolló la segunda jornada del golf en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con dispares escenarios para los chilenos Joaquín Niemann y Guillermo "Mito" Pereira en las posiciones.

Niemann no quedó satisfecho con su segundo salto al campo, pues únicamente logró dos golpes bajo par, lo que significó una caída del quinto al undécimo lugar de la tabla general con -7, a cinco del líder Sebastián Muñoz, de Colombia, que este viernes hizo -6.

"Estaba enojado. Obviamente no fue como yo quería partir. Se me dio un poco la vuelta, pero nada del otro mundo, cosas que pasan en una ronda de golf. Hay que saber salir de eso. Pude terminar bien y me quedo con ese final. Espero ese juego que prenda", dijo Niemann tras los 18 hoyos.

Por otro lado, "Mito" Pereira continúa en el sexto escaño gracias a una tarjeta de -4 que, a pesar de un bogey en la bandera número seis, no significó un retroceso en la clasificación, donde tiene un acumulado de -8.

"Jugué un poco mejor, con el mismo resultado, pero fue más sólido. Contento y con ganas de seguir el fin de semana. Tuve un par de drives malos por los que no hice hacer seis o siete menos, pero en el último hoyo pude meter uno bueno así que me quedo con esas sensaciones", relató el nacional.

El mexicano Carlos Ortiz lideró el día con -8 que significó un enorme salto al tercer lugar con -9, persiguiendo al canadiense Etienne Papineau (-10), quien tuvo una jornada de -1.

La tercera y penúltima jornada arrancará este sábado 4 de noviembre a las 08:00 horas en el Prince of Wales Country Club, mismo horario que tendrá el cierre de la acción el domingo 5, día que también dirá adiós a estos Juegos Panamericanos.