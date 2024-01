Amanda Cerna recordó bronce en Santiago 2023: Me costó dimensionar ese logro

La destacada para atleta nacional Amanda Cerna, medallista de bronce en 400 metros de Santiago 2023, conversó durante este sábado en nuestro programa Tardes Deportivas en Cooperativa, adelantando sus próximos desafíos y rememorando su desempeño en los Juegos Parapanamericanos.

"Lo recuerdo y me emociono un montón. Estaba contenta por el cuarto lugar y el apoyo del público, pero cuando me dan la noticia de subir al tercer puesto tras la descalificación de la atleta venezolana no lo podía creer. Uno sueña tanto con dejar una medalla en casa y me costó dimensionar lo que había logrado hasta que estuve en el podio", comenzó mencionando.

Tras esto, Cerna confesó que "desde que terminó Santiago 2023 tuve una semana de descanso y retomé mis entrenamientos con un periodo básico. De momento, estoy dedicando todo mi tiempo a llegar bien a los nuevos ciclos paralímpicos, los Juegos Olímpicos de París y al mundial de Para atletismo. Es un tremendo orgullo y responsabilidad".

"Empiezo mi calendario a fines de marzo en el Grand Prix de Italia de Atletismo Paralímpico. Reducir los tiempos servirá para posicionarnos mejor en el ranking y entregar más cupos a Chile. Luego en mayo viene el mundial y después será Paris 2024", complementó.

Finalmente, la medallista de bronce habló sobre sus inicios al decir: "Mis comienzos fueron carreras de calle en Chiloé. Con el running mi motivación fue evolucionando de a poco, escuchando al cuerpo para evitar dolencias y controlar la exigencia".

"El running ha ido haciendo tendencia, ya que es algo que es muy accesible. Uno se siente tan bien cuando lo hace y en muchas carreras se ve el aumento de la gente. Es maravilloso que todos hagan deporte y de a poco se creen nuevos atletas", sentenció.