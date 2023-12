Francisca Mardones: Quiero jugarme las cartas para poder darle una alegría al país

La atleta paralímpica chilena Francisca Mardones repasó su participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, y aseguró que quedó con un gusto amargo, por lo que se preparará de la mejor manera posible para buscar darle una nueva alegría al país en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

En diálogo con las Tardes Deportivas de Al Aire Libre en Cooperativa, la lanzadora de la bala y la jabalina comentó que quedó feliz con lo vivido en la cita deportiva realizada en Chile.

"La verdad es que fue increíble lo que pasó en Chile. Santiago 2023 fue una tremenda fiesta, fuimos locales en un evento por primera vez en la historia, así es que todos quedamos felices con lo que pasó, con el hecho de que la familia fuera al estadio. Y la organización que sacó adelante la tarea", dijo antes de afrontar su desazón por lo mostrado en cancha.

"Respecto a mi resultado deportivo, quiero resaltar el apoyo de la gente y el trabajo que hicimos con mi equipo. Nos preparamos por años, pero desafortunadamente se me rompió una amarra y eso no me permitió competir de la manera adecuada. Sé que estaba difícil, porque habían juntado unas categorías y quedé con un gusto amargo de saber qué pude haber logrado. Después, en la jabalina estuve a centímetros del bronce, así es que queda seguir esforzándose para lo que viene en París 2024", expresó.

Justamente la cita gala es su apuesta para retirarse de buena manera de la actividad deportiva.

"Santiago 2023 era el momento de despedirme de Chile, y luego en París será mi momento para despedirme del deporte. Es un ciclo cumplido, siento que estoy en un buen momento, pero también siento que mi cuerpo necesita un descanso", comentó.

"Tengo en carpeta el Mundial en mayo, en Japón. Eso es lo que queda y me quiero jugar las fichas ahí. Quiero entrenar, para pelear cosas importantes, quiero jugarme las cartas para poder darle una nueva alegría al país", concluyó.