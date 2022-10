Mariana Zúñiga, arquera paralímpica: Es súper desafiante participar en las competencias convencionales

La arquera chilena Mariana Zúñiga se transformó en Asunción 2022 en la primera deportista paralímpica en ganar una medalla en unos Juegos Sudamericanos convencionales, algo que la llena de orgullo.

En diálogo con AlAireLibre.cl, la deportista nacional repasó ese hito, contó de sus objetivos en el tiro con arco, narró parte de su historia y también se refirió a los desafíos del deporte paralímpico.

"Ha sido un par de semanas movidas. Después del viaje comencé a entrenar, tuve una fecha de campeonato nacional, pero súper contenta por lo que hice en estos Juegos Sudamericanos", comentó la deportista.

"Fue súper gratificante, fue súper lindo, sobre todo en equipo mixto. Era algo que veníamos buscando, teníamos esa meta en mente y si no llegaba, sería para la próxima. Quedé muy feliz, y muy agradecida de toda la gente que me ha apoyado en este proceso, mis entrenadores, mi familia, mi sicólogo y la gente de mi staff", añadió.

Con respecto a lo que se viene, Zúñiga contó que "se vienen varios torneos, siendo el principal objetivo llegar a los Juegos Paralímpicos de 2024, y también asistir a los Juegos de Santiago 2023".

La deportista explicó lo que implica para ella participar en competencias convencionales: "Cuando partí con mi carrera deportiva, decidimos orientarla a participar tanto en paralímpico como convencional, entonces en ese sentido no es nuevo para mí enfrentarme estas competencias, aunque sí creo que es más desafiante que el paralímpico dado que en lo internacional no hay un nivel tan alto como sí lo hay en lo convencional. Creo que es algo es súper motivante para hacer un crecimiento técnico, si no que para hacer crecer al equipo en general", dijo Zúñiga, quien contó que se motivó con el tiro con arco tras ver la película "Valiente".

"Sentí que me nutría el alma practicarlo, y ahí fue donde me motivé para aprender más, y cuando tenía 15 años aprendí y me compré el tiro de arco que ocupo hoy en día, y un par de meses después, me alejé, pero me contactaron para tomar otros cursos, y de ahí me invitaron a unos juegos de campo, donde aparecieron como caídos del cielo, pienso yo, el presidente de la Federación y el head coach nacional (Junior Bolaños), quien me cita a reunión para ser parte del equipo paralímpico junto a Jorge Sepúlveda. Entrené con ellos, empecé a participar y rápidamente empecé a clasificar a eventos internacionales. Ha sido un camino muy lindo", comentó Zúñiga, quien además de ser deportista es estudiante de sicología en la Universidad Católica.

Tokio 2020 y la importancia del deporte paralímpico

La integrante del Team Chile recordó su medalla paralímpica en Tokio 2020: "El hecho de subir al podio fue algo magnífico, el mejor momento de mi vida. Lo recuerdo con mucho cariño, y con mucha emoción, y ahora pensando en París 2024, me gustaría volver a ganar una medalla. Siento que el trabajo está en repetir hacerlo lo mejor posible, ir mejorando mis herramientas en lo físico, en lo técnico y sería genial repetir podio, y si no, sé que vendrán más competencias más adelante", comentó.

Por último, tuvo palabras para la actividad paralímpica en Chile: "Hemos ganado mucha visibilidad, y la gente dice 'oye, existe el deporte paralímpico'. Recuerdo que cuando era chica, mi mamá me quiso meter en clases de tenis en silla de rueda, y no acepté porque en mi cabeza no me hacía la idea, y era por no conocer este mundo paralímpico. No sabía que se podía hacer estas adaptaciones, entonces creo que ha sido súper positivos se esté dando mayor visibilidad, y yo lo noto en mi deporte. Antes éramos tres personas, y hoy somos más de 15, entonces es súper gratificante vivir esto. Al menos a mí me apasiona, y ojalá todo el mundo lo sintiera", dijo.

"Además le da un empoderamiento a las personas en situación de discapacidad, que quizás en su entorno no lo tienen", comentó.

"Siento que las personas pueden ver que la discapacidad no es una barrera, sino que es una puerta a un mundo más lindo del que conocemos", cerró