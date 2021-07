Nicolás Bisquertt y el accidente que lo llevó al ski alpino: Me impulsó a seguir adelante y buscar cosas nuevas

Nicolás Bisquertt, destacado exponente del ski alpino paralímpico nacional, aseguró que el accidente en moto que lo dejó parapléjico a los 13 años le ayudó a ser perseverante y buscar nuevos desafíos en su vida.

"Me impulsó a seguir adelante y buscar cosas nuevas, lo que me empezó a gustar hacer... Era muy chico, no entendía mucho (cuando quedó parapléjico), al final me dediqué más a la rehabilitación que a pensar qué era", nos dijo en diálogo Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, aseguró que con el accidente llegó al ski alpino: "En ese momento un amigo de mi papá conoció a un amigo que tenía un hijo en esta disciplina. El también había tenido un accidente. El esquiaba de forma recreativa y me invitó para probar, por hacer deporte más que nada y probar cosas nuevas. Ahí me quedó gustando, pero de forma recreativa. Pero, me gustó tanto que empecé a competir".

Junto con esto, recordó su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pieonchang 2018, en Corea del Sur: "Fue una experiencia única, la primera en los Juegos. La meta era solo clasificar en un principio y después con el tiempo fue poniéndose más ambiciosa y fue algo que se dio no más, fruto del entrenamiento previo".

"Estuve a punto (de una medalla) en una carrera. En el Súper Gigante iba ganando, ahí me caí, y después en el Gigante iba quinto en la primera manga y en la segunda también me caí. Fueron momentos en que iba mucho mejor, en verdad, pero no se dio", agregó.

Finalmente, detalló sus expectativas para Beijing 2022, de ir por ua presea: "Esa es la expectativa que tengo ahora. La vez anterior era mi primer ciclo y llevaba poco tiempo en competencia, igual estuve al borde de la medalla y ahora claramente ese es el objetivo, para eso estoy trabajando. Voy en cinco disciplinas y estoy entrenando en La Parva. Nos levantamos a las 6 de la mañana, hacemos gimnasio, bicicleta, después entrenamos hasta las 12 y después en la tarde de nuevo gimnasio todos los días".