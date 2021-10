Se inspiró en Alberto Abarza: Militar que sufrió amputación de ambas piernas quiere competir en los Paralímpicos

Brayan Castillo, cabo segundo del Ejército de Chile, sufrió la amputación de ambas piernas luego de ser atropellado en medio del toque de queda, no obstante, no "se echó a morir" e, inspirado en el campeón paralímpico Alberto Abarza, comenzó a practicar natación.

"No ha sido fácil, pero la vida es así. Me tocó esto y es mejor afrontarlo de buena manera forma a hacerlo de mala manera. Hacer un deporte me ayudará sicológicamente. Vendré lunes, miércoles y viernes, entre 11 y 13 horas. Sé que se trata de alto rendimiento y que tampoco será fácil, pero no tiene que ser fácil", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

Y no solo tiene la inspiración de Abarza, sino también ya está entrenando con Cristián Espíndola, técnico del ganador de tres medallas paralímpicas en Tokio 2020, con quien se encontró casualmente en el Estadio Nacional.

"Me dijo que entrenara, nada más", comentó.

"Me gusta competir y en el agua se puede hacer en varios tipos de nado. No es solo una carera. La verdad quiero ser campeón de natación. Antes nadaba en el Ejército, pero con botas, chaleco, casco y fusil. Es diferente. Tengo capacidad física para hacer deportes", comentó.

"Me imagino jubilado del Ejército, pero participando 100 por ciento en la natación. Quiero competir en Santiago 2023. Y en 2024 son los Juegos Paralímpicos de París ¿A quién no le gustaría conocer París?", añadió confiado en sus capacidades.