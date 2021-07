Atleta paralímpica presentará una queja oficial a la UK Athletics tras ser criticada por su vestimenta

La atleta paralímpica Olivia Breen presentará una queja oficial a la UK Athletics, organismo rector de este deporte en Reino Unido, luego de ser criticada por su vestimenta en un torneo de salto de longitud celebrado en Inglaterra.

La galesa de 24 años, ganadora de una medalla e bronce en Londres 2012 en relevo por 4x100 y que estará en Tokio 2020, lamentó un cuestionamiento de de una colaboradora de la competencia.

"Siempre estoy agradecida por los increíbles voluntarios que ofician en los eventos deportivos. Hacen un trabajo increíble y nos permiten competir. Sin embargo, esta noche me siento decepcionada porque justo cuando terminé mi competencia de salto de longitud, una de las oficiales sintió la necesidad de informarme que mis calzoncillos de sprint eran demasiado cortos e inapropiados. Me quedé sin palabras", expresó en Twitter.

"He estado usando los mismos calzoncillos estilo sprint durante muchos años y están diseñados específicamente para competir. Ojalá los use en Tokio. Me hizo preguntarme si un competidor masculino sería criticado de manera similar", añadió.

En diálogo con The Sun, Breen dijo que iba a quejarse oficialmente: "Espero que ninguna otra atleta femenina haya tenido problemas similares. Reconozco que es necesario que existan regulaciones y pautas en relación con el equipo de competición, pero no se debe hacer que las mujeres se sientan cohibidas por lo que usan cuando compiten, sino que deben sentirse cómodas y a gusto".

La deportista, que tiene una parálisis cerebral, estará desde el 24 de agosto en Tokio para los Juegos Paralímpicos.

Thank you everyone for all your lovely supportive messages and I’m sorry to hear that it has happened to so many other people. Some people have asked what I was competing in yesterday so here is a picture.



I don’t think it is “ objectionable” within the UKA regulations pic.twitter.com/rnTPoTxGAz