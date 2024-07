La competencia de fútbol en París 2024 comenzará este miércoles 24 de julio y a muchos cibernautas les sorprendió que en los grupos del balompié masculino no esté presente la selección de Brasil.

Serán 16 los equipos que competirán por la medalla de oro en esta edición de los Juegos Olímpicos. Las selecciones se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos y mañana arrancarán los primeros dos encuentros a las 9:00 de la mañana de Chile.

¿Por qué Brasil no competirá en el fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La selección masculina de fútbol de Brasil no estará presente por una simple razón: La Scratch Sub 23 quedó en el tercer puesto del Preolímpico Sub 23 que se realizó en Paraguay y sólo entregaba dos cupos para los Juegos Olímpicos en la capital francesa.

Las dos plazas que entregaron para asistir a la cita olímpica fueron para Paraguay y Argentina que sumaron la mayor cantidad de puntos en la fase final del torneo en el que también participó Chile, pero quedó fuera en fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora comenzará el fútbol en París 2024?

La competencia masculina de balompié comenzará este miércoles 24 de julio a las 9:00 horas de Chile con los duelos entre Uzbekistán vs España por el Grupo C y Argentina vs Marruecos por el Grupo B.

A las 11:00 horas jugarán por el Grupo A Guinea vs Nueva Zelanda y por el Grupo C se medirán Egipto vs República Dominicana.