Ministro Jaime Pizarro celebró la obtención de medalla de Yasmani Acosta

Yasmani Acosta sumó una medalla de plata para Chile en París 2024. El deportista compitió en la lucha grecorromana frente al ahora pentacampeón olímpico Mijaín López, que además anunció su retiro de la actividad.

Acosta ganó la decimocuarta medalla en la historia olímpica de Chile y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, celebró la nueva presea para nuestro país.

Jaime Pizarro aseguró que "en una disciplina tan exigente, de tanta fortaleza, felicitar a Yasmani por lo que ha sido este evento, por lo que ha sido su despliegue, por llegar obviamente a una instancia final. Creo que indudablemente hay un tremendo valor y hay que apreciar y reconocerle también el que haya obtenido una medalla de plata en un Juego Olímpico, lo cual es un tremendo testimonio de superación, de regularidad, de seguir potenciando su rendimiento".

"Así que felicitaciones para él, para su equipo de trabajo, también para su familia, que es el acompañante permanente en todo este despliegue", continuó el ministro Pizarro.

La presea plateada de Yasmani Acosta es un premio al trabajo y la evolución del nacido en Cuba en su deporte. Además, con el retiro de su amigo Mijaín López, se le abren nuevas posibilidades al atleta chileno de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en cuatro años más.

Jaime Pizarro cerró diciendo que "creo que es una linda forma de coronar un espacio de desarrollo deportivo, una disciplina que ha continuado avanzando y que también nos hace sentirnos muy alegres como chilenos por la representación que hemos ido teniendo en los Juegos, es sumar una nueva medalla y es sumar una tremenda alegría para el país".

Yasmani Acosta Fernandez takes #silver. 🇨🇱



Second place for Chile in the men’s 60kg category bout. It’s the first olympic medal for the country in any greco-roman wrestling event. 💪@TeamChile_COCH | @wrestling | #Wrestling | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/OgQuCBtbG9