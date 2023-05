Pablo Báez y Nicolás Álvarez se impusieron en la segunda fecha del Climbing Tour de Casablanca

En un ambiente de máximo entusiasmo y bajo un día despejado en medio del bello paraje natural de la Viña Matetic en Casablanca, se llevó a cabo la segunda fecha del Climbing Tour hasta donde llegaron mil motivados deportistas y familias para disfrutar de la actividad física al aire libre.

En lo deportivo, el seleccionado nacional de Trail Running, Pablo Báez se adjudicó nuevamente la fecha en la categoría Cumbre (7,5k), revalidando su cartel de favorito para retener el título de la serie, tras haber ganado también la fecha pasada en La Leonera.

Báez consiguió el primer lugar con un crono de 00:40:54, seguido por Cristián Herrera, con un tiempo de 00:42:08 y tercero finalizó Nelson Ramírez, con un registro de 00:48:00.

En tanto, en la categoría Trail Running (15k), se impuso el joven de 23 años oriundo de Las Cabras, Nicolás Álvarez, que venció con un tiempo de 01:17:58, sacándole más de 3 segundos a su escolta, Fernando Carrasco (01:21:19). Tercero terminó Alex Navarro, con un tiempo de 01:24:16.

"La ruta estuvo muy buena, bastante técnica. Me sentí bien, lideré la carrera desde el minuto tres y aunque terminé algo apretado pude finalizar primero. No llevo mucho tiempo corriendo Trail y cada día me siento más fuerte y rápido", comentó Álvarez.

En Trail Damas, la ganadora fue Daniela Herrera, con un tiempo de 01:46:55, superando a Brenda Soto (01:50:04) y María Sepúlveda (01:50:14).

"Fue muy intensa la ruta, muy técnica en subida y bajada. Tuvimos una muy buena disputa con quien iba segunda, nos pasábamos constantemente hasta que desde el kilómetro diez pude separarme y ganar ", sostuvo Herrera, quien corre desde el 2014 y combina trail con maratones.

La familia y aficionados también pudieron disfrutar de una fecha en contacto con la naturaleza, las comodidades del campamento base y la actividad física, tanto con el Trekking Familiar (7K) y los más pequeños con Climbing Kids (2K), para niños entre 4 y 12 años con la ayuda de monitores para hacer de la segunda fecha del Climbing Tour una experiencia inolvidable.