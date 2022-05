Domi Ohaco y su incursión en el mountainbike: Me ayudó que el esquí tiene similitudes con andar en bicicleta

Luego de superar una rotura de ligamentos en 2018, Dominique Ohaco, esquiadora chilena, con participaciones en los últimos tres Juegos Olímpicos de invierno, entró en el mundo del mountainbike, y el pasado 7 de mayo logró su primera victoria.

"La bicicleta la hago en mi tiempo libre, cuando no estoy esquiando. Hace dos años fui al cerro en los Nevados de Chillán y me gustó. Le di un par de oportunidades a esta actividad y la tienda que me auspicia me prestó una bicicleta. Fue justo después de la lesión. Me comencé a motivar y partí constantemente al cerro para seguir mejorando", relató a Las Últimas Noticias.

"Fue algo parecido a lo que me provoca el esquí, sentir la adrenalina y superar cosas que uno pensaba que no podía hacer. Me ayudó que el esquí tiene similitudes con la forma en andar en bicicleta. El peso tiene que estar centrado para no caerse. Y, como practico esquí, saltar en bicileta lo aprendí bastante rápido", añadió.

La doble abanderada nacional terminó en el primer lugar en Las Palmas, Cartagena a inicios de mes, pera Ohaco ve el descenso de montaña como un pasatiempo. La deportista aclaró que "voy a pasarlo bien más que a competir. No pasa nada si me va bien o mal".