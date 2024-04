Falleció O.J. Simpson, el exjugador de la NFL que fue juzgado por el asesinato de su exmujer

Este jueves fue confirmada la muerte de O.J. Simpson, exestrella de la NFL y protagonista del "juicio del siglo" en Estados Unidos.

Medios estadounidenses, así como también la familia, confirmaron el fallecimiento del controvertido actor y exjugador de la NFL, quien llevaba años luchando contra el cáncer.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia", informó la familia en un comunicado.

Según comunicó el medio TMZ, el actor murió en la ciudad de Las Vegas. En tanto, la familia del exdeportista informó que la muerte de O.J. Simpson ocurrió el pasado miércoles 10 de abril.

The former NFL great -- who stood trial for the double-murder of his ex-wife, Nicole Brown Simpson, and her friend, Ron Goldman, in the '90s, only to be acquitted -- passed away Wednesday in Las Vegas. Here's all we know: https://t.co/VnifFtC6wH

Al momento de su muerte éste "estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia pide respeto por su privacidad", señalaron a través de un breve comunicado.

O.J. Simpson fue juzgado por el doble asesinato de su exesposa, Nicole Brown y su amigo Ron Goldman en 1994.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family