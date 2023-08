Imágenes sensibles: La terrible fractura de peleador de MMA

El peleador ruso Grigoriy Ponomarev sufrió una terrible fractura en su pierna izquierda cuando intentó apoyarla en el piso del octágono en un evento realizado en su país natal.

La situación ocurrió durante su combate ante Mukhamamd Vakhaev en los pesos pesados de la Absolute Championship Akhmat 161 (ACA) realizada en Moscú.

Revisa las imágenes:

I'm warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.



Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH