Hernán Leal: Rodrigo Vivanco quiso hacer la cumbre del Kachenjunga sin oxígeno ni sherpas

El montañista chileno Hernán Leal entregó detalles sobre las condiciones climatológicas del monte Kachenjunga, en el cual desapareció el escalador Rodrigo Vivanco. Según sostuvo, este último subió sin agua, oxígeno ni sherpas a la cumbre del ocho mil en Nepal.

"Tal como han mencionado otros montañistas en Chile, Rodrigo quiso hacer la cumbre sin oxígeno ni sherpas, aunque contaba con uno. Y si tomas esa decisión, es fundamental realizar una mayor aclimatación y eso no lo hizo", señaló a La Segunda.

"Yo hice la cumbre a las 05:15 horas de Nepal y él la hizo después a las 14:00 horas, nueve horas después y las condiciones climáticas ya no estaban bien", detalló.

Luego contó que lo encontró de bajada "y me felicitó por la cumbre, me dijo que él seguiría, se sacaba la foto y bajaba de inmediato. Según me dijeron otros miembros del equipo indio, Rodrigo habría salido sin agua a atacar la cumbre. Todos le dijeron que no hiciera algo indebido".

"Yo iba con un apoyo logístico y una gran preparación que hice por mucho tiempo, y ante las condiciones climáticas y las exigencias de la montaña, la forma en que subió Rodrigo no era óptima ni segura", postuló Leal.

Para finalizar, el escalador señaló que la conquista del Kachenjunga fue "su cumbre más triste" por la desaparición de Vivanco.