Travesía en el Himalaya: Montañistas chilenos cuentan detalles de la expedición al Manaslu

Los deportistas chilenos Felipe Bishara y Galo Viguera tenían claro su objetivo: convertirse en la expedición al Himalaya más sustentable en la historia de nuestro país. La dupla nacional quiso conquistar el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, con un estilo puro, minimalista y autónomo, que dejara la menor huella de carbono posible.

El desafío era mayor, pues querían lograr la cumbre sin utilizar helicópteros ni oxígeno suplementario, cargando sus dispositivos electrónicos solo con energía solar y buscando convertirse en pioneros, ya que tratarían de realizar el primer descenso chileno con esquís desde 8.163 metros.

Se prepararon durante semanas para una travesía que duraría 40 días, aclimatándose en las montañas del norte del país a 4.700 metros de altura, justo en la cordillera de Atacama. "Uno de los desafíos que tiene el montañismo es probarte en altitud. Me picó el bichito, se lo comenté a Felipe y trabajamos durante 10 meses para cumplir este sueño", aseguró Viguera.

Según contaron los atletas, fue una de las temporadas de mayor tránsito del macizo. "Si antes había 50 escaladores, ahora eran 400 y otros 400 sherpas, por lo que hubo una congestión significativa", puntualizó Bishara.

Para cumplir con los estándares sustentables de la expedición, se utilizaron productos técnicos de la marca Lippi, que los apoyó en todo momento, con equipo fabricado en más de un 70 por ciento con materiales reciclados u orgánicos.

"Para realizar montañismo es fundamental contar con un buen equipamiento, especialmente para las cumbres más altas del planeta. Gracias al apoyo del equipo pudimos resistir a las condiciones más extremas", indican los deportistas.

Malas condiciones y avalanchas mortales

El 25 de septiembre pasado, los montañistas vivieron un momento emotivo, ya que, por primera vez, se iban a separar dentro de su trayecto. Definieron que Galo subiría con un fotógrafo y Felipe se quedaría en el campamento base (4.750 metros) esperando a su compañero. Sin embargo, el plan inicial tuvo un giro, pues luego de un día sin actividad, Bishara finalmente decidió realizar una subida liviana desde donde se encontraba al campamento IV.

"Me despertaría a las cuatro de la mañana para salir, pero me desvelé y salí dos horas más tarde. Llegué al campamento II, donde me encontré con Galo, quien había dormido allá la noche anterior. Decidimos seguir subiendo juntos cuando nos informan que hubo una avalancha del IV al III, con fallecidos y desaparecidos", explicó el atleta.

En total, 14 escaladores fueron arrasados por la nieve ese día, provocando el fallecimiento de dos personas. Uno era un sherpa y la otra Hillary Nelson, reconocida mundialmente por ser la primera mujer en hacer cumbre en dos "ochomiles" (Everest y Lhotse) y que, al igual que Viguera, intentaba hacer el descenso del Manaslu.

Una semana después de las avalanchas que asolaron la zona, la dupla resolvió ir por la cumbre, pero las malas condiciones climáticas hicieron que desistieran y retornaran al Campo Base. "Preferimos ser montañistas con experiencia que unos montañistas con suerte. Respetamos a los que lograron llegar a la cumbre ese día, pero creemos que se la rifaron", señalan.

Si bien los representantes del equipo Lippi no pudieron alcanzar el objetivo en esta ocasión, no descartan volver a intentarlo en el futuro. "El deporte es todo para mí. Ya tenemos planificados algunos proyectos para el próximo año, así que esto es solo el comienzo de nuestras carreras", aclaró con optimismo Viguera.