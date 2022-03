La Unión Internacional de Patinaje vetó a dos comentaristas por llamar "zorra" a ex campeona del mundo

La Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) vetó de sus transmisiones oficiales a dos comentaristas por llamar "zorra" a la ex deportista Meagan Duhamel, otrora campeona olímpica y mundial.

Los comunicadores se encontraban conversando durante una pausa en una cobertura realizada a través de YouTube, cuando un micrófono abierto captó el diálogo.

"No la mencionamos por su nombre. Casi lo hago. No la mencionamos como uno de los entrenadores", dijo uno de los hombres, mientras que su compañero contestó "esa zorra de Canadá", destando las risas de ambos.

La ya retirada patinadora reaccionó a través de Twitter de forma irónica, expresando a sus seguidores que "si trabajando hago algún comentario inapropiado, háganmelo saber. Quiero ser mejor y prometo no llamarlos zorras".

Skating world. If on Saturday when I’m working for CBC Sports, I make ANY inappropriate comments, please let me know. I want to be better and I promise not to call you a bitch ❤️