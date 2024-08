Por primera vez una dupla femenina chilena participará en el Ultra Trail Mont Blanc

Las ultra trail runners chilenas Daniela Seyler y Daniela Navarrete, enfrentarán un desafío sin precedentes al participar en la Petite Trotte à Léon (PTL) durante el Ultra Trail du Mont Blanc 2024. Este evento de ultra-resistencia consiste en una exigente travesía de 300 kilómetros alrededor del Mont-Blanc, con un desnivel positivo acumulado de 25 mil metros, lo que equivale a subir tres veces el Everest.

La PTL se distingue por su extrema dureza, no solo por la distancia y el desnivel, sino también por la ausencia de señalización en el recorrido, lo que exige a los participantes habilidades de orientación de primer nivel, así como una resistencia física y mental excepcional. 'Las Danis' formarán uno de los equipos que deberán llegar juntos a la meta, enfrentando el desafío de completar el recorrido en un máximo de 152 horas y 30 minutos.

El tremendo desafío de competir en la Petite Trotte à Léon

Daniela Seyler, atleta Merrel, y Daniela Navarrete no sólo comparten el nombre, sino que también su pasión por el trail running y la adrenalina de enfrentar juntas este monumental desafío. Más allá de la competición, su objetivo es disfrutar plenamente de la experiencia y completar la carrera, marcando un hito como la primera dupla femenina chilena en participar en esta reconocida prueba.

"Para nosotras, la Petite Trotte à Léon es más que una carrera. Es una prueba de nuestra determinación y capacidad para superar los límites. Estamos emocionadas de representar a Chile en este escenario internacional y de compartir esta aventura" afirmó Daniela Seyler.

La extenuante preparación de las atletas

Estando a semanas del comienzo de la prueba, ambas atletas siguen un plan de entrenamiento que contempla fondos, pesas y trabajo de kinesiología, fortaleciendo los puntos débiles de cada una. También tienen en consideración la alimentación, privilegiando la proteína y las cargas de carbohidratos cuando toca ejercitar la distancia.

El tema mental no queda afuera, y es que para Daniela Seyner es algo clave: "Es alucinante para mí, porque creo que no es posible estar 100% preparada físicamente para vivir algo así, la mitad de la carrera es sólo la mente. Cuando tu me llevas a un límite de estrés y me pongo en modo sobrevivencia es cuando mi cuerpo y cabeza mejor se comporta" reflexionó la ultrafondista.

Nicolás Palacios también estará en Ultra Trail Mont Blanc

El trail runner chileno, Nicolás Palacios, también conocido como Mago Palacios estará presente en la Ultra Trail Mont Blanc, participando en la OCC, conocida cariñosamente como la "hermana pequeña de Suiza". Esta carrera de 55 km con un desnivel positivo de 3,425 metros, comienza en Orsières, en el suroeste del cantón de Valais en Suiza, y lleva a los corredores a través de un espectacular paisaje alpino hasta Chamonix, Francia.

El recorrido de la OCC es una maravilla de la naturaleza, ofreciendo vistas de glaciares suspendidos, rocas pulidas y torrentes impetuosos, culminando con el impresionante paso por el Col de Balme. Desde allí, los participantes disfrutan de un sublime panorama del macizo del Mont-Blanc antes de enfrentar la última subida a La Flégère y el emocionante descenso hacia el arco de llegada en Chamonix, donde los aplausos de familiares y espectadores esperan a cada corredor.