Bienvenido Front: Veo a las hermanas Abraham con diploma olímpico en París 2024

El español Bienvenio Front, flamante mejor entrenador continental elegido por Panam Sports tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, aseguró que ve una gran participación de las hermanas Melita y Antonia Abraham en los Olímpicos de París 2024.

"En París a ellas las veo con diploma olímpico y en el 28, si siguen trabajando con la misma ilusión, pueden dar el gran salto, porque es el momento de mejor madurez y ahora mismo respecto al año pasado ya tienen esa madurez, esa seguridad de haber estado compitiendo en una final del campeonato del mundo. Ya se les nota. Entonces, es cuestión de seguir trabajando y de tener paciencia y se dará la oportunidad y cuando se dé se tiene que saber aprovechar", señaló en La Tercera.

Sobre su partida, sostuvo: "Después de los Juegos Panamericanos de Lima, que fueron muy buenos, hubo un momento amargo que fue la no clasificación del 200 de las hermanas Abraham por una milésima. Era una foto finish tremenda, muy dura, que estuvo 1.300 días en mi cabeza. No había día o noche que yo no pensase en esa imagen".

"Hasta el día 7 de septiembre de este año que clasificamos para la final del Mundial y automáticamente para los Juegos Olímpicos. Yo no acostumbro estar más de ocho años en los lugares porque mi filosofía es que yo canso y me cansan. Y creo que es el tiempo justo dos ciclos para dar por terminado un trabajo. Pero en el caso de Chile no se dio. En un momento tenía que suceder. Me ofrecieron todas las alternativas para continuar, pero el remo es más importante que las personas y tiene que seguir haciéndose todo en Chile, como en estos 11 años", cerró.