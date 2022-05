El joven astro chileno Noel de la Torre atacó con todo en el Iquique Pro Surf 2022

Si hay alguien que puede celebrar en el segundo día de competencia del Iquique Pro Surf 2022 es Noel de la Torre. Si bien, es exigente y tiene objetivos en grande, este miércoles dio un paso tremendo al meterse entre los mejores 32 exponentes del certamen que se disputa en la Playa Cavancha de la "Tierra de Campeones".

Noel, de 16 años, se midió ante Felipe Oliveira (BRA), Leandro Usuna (ARG) y Daniel Templar (BRA) 9.93 y se metió en la segunda posición de su batería de olas para avanzar de fase en adultos.

"Mi papá me enseñó mucho, me subí a la tabla por primera vez a los tres años y me puse a competir a los ocho. Ahí supe que esto era lo mío. Admiro mucho a los riders brasileños, a Felipe Toledo, que me encanta su surfing", explicó De la Torre.

"La ola me está acomodando mucho. Por suerte pude pasar las primeras rondas en adulto y juveniles. Las condiciones están increíbles, el evento está muy bueno así que estoy feliz de estar en Iquique. Sus olas son increíbles", afirmó el joven astro juvenil del surf.

Un compatriota de Noel y favorito en adultos es Manuel Selman. El chileno le puso suspenso a su heat y fue en el último minuto en que conectó una gran ola para estar en dieciseisavos de final. Electrizante serie para dejar out al brasileño Israel Junior en la última ola del heat. "Por suerte pude sobre el final surfear. Seguimos en carrera", afirmó.

Otro que esperó al final para atacar fue el viñamarino Guillermo Satt. Cerró con un tubo y una pirueta para señalar tras su participación, con confianza que "el objetivo es que el título se tiene que quedar en casa".

En tanto, en la categoría Junior de varones, otro chileno destacó logrando el mejor puntaje de la ronda de 64. El pichilemino Martín Vidueira conectó una ola casi perfecta en un tubo, salió ileso y obtuvo 9.00 puntos de parte del jurado.

Este resultado le valió estar ya entre los mejores 32 riders juveniles del certamen junto a otros siete atletas chilenos: Tomás Bock, Christian Ignacio, León y Noel de la Torre, Viggo Ferret, Morris Tapia y Vicente Mella.

Este jueves la acción continúa con el inicio de las series femeninas en adulto y juveniles.