Nadia Erostarbe y Joao Chianca son los monarcas del Héroes de Mayo Iquique Pro 2019

La calificación más alta de los jueces para el surfeo de una ola se guardó para el último día del Héroes de Mayo Iquique Pro 2019. Con un 9.57, en una ola que cumplió con todos los requisitos para llevarse los laureles del torneo, el brasileño Joao Chianca se convirtió en el mejor del evento de la especialidad más antiguo en el país, que este año vivió su edición 31 en la ola La Punta I, de Cavancha, Iquique.

"Chumbinho" se exigió al máximo para eliminar a rivales como el favorito Jack Robinson, en una jornada que tuvo los cuartos de final, semifinales y la final de los varones. En esta última instancia, el oriundo de Sacuarema, playa de Río de Janeiro, venció al australiano Dean Bowen con un puntaje de 17.74 versus un 13.27 del oceánico.

"Fue increíble ganar aquí. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento. Es mi primera victoria en un QS, por lo que estoy muy feliz y quiero celebrar mucho este título", abrió Chianca su análisis, quien sumó 3.000 puntos en el escalafón mundial, lo que le valió subir desde la ubicación 149 a la 37 del ranking del Qualifying Series de la World Surf League, además de llegar al tope del ranking sudamericano. Eso sin contar el cheque de US$15.000 que se embolsó tras su título.

El ahora Top 1, prosiguió su análisis diciendo que "ya sabía que no tenía que ponerme nervioso en una instancia tan decisiva, que tenía que ser inteligente para esperar las olas. Traté de divertirme al surfear, es lo que intenté hacer para conseguir la victoria. Hablé con mi padre también, quien me aconsejó que para ganar debía asegurar una buena puntuación antes de intentar hacer acrobacias y eso pude lograrlo".

En esta categoría, vale recordar que la mejor actuación de un nacional fue del ariqueño Danilo Cerda, quien alcanzó la novena ubicación, repitiendo la mejor ubicación histórica chilena en el certamen que fue el año pasado, obtenida por el local Camilo Hernández.

Una euskera triunfó en damas

La final femenina también tuvo su propia sorpresa al coronar a Nadia Erostarbe, de País Vasco. La proveniente de Zarautz derrotó en la final de Meah Collins, de Estados Unidos, con un puntaje de 11.43 contra un 8.97 de la norteamericana.

"La verdad es que estoy muy, muy contenta. Ha sido una final dura y una semana muy larga, pero las olas estaban increíbles, pese a haber tardado bastante la serie. Comencé un poco nerviosa, no muy bien, pero luego he cogido una ola de 6,8 y eso me ha dado confianza y he ido mejorando", explicó Erostarbe luego de su victoria que le aseguró un cheque de US$5.000 y 1.500 puntos para el ranking mundial. "La organización ha estado muy bien: Las mangas, las olas increíbles y la gente muy amable en Iquique", remató.

El Héroes de Mayo Iquique Pro 2019, que fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Iquique, la Corporación Municipal del Deporte de Iquique y apoyado por el Servicio Nacional de Turismo, Hoteles Terrado, Mitta, Red Bull y ZOFRI, ya confirmó su versión 32 en 2020, situación que fue ratificada por el alcalde Mauricio Soria.

"Nosotros buscamos establecemos como la capital del surf, no sólo nacional, si no que en Sudamérica y la versión de este año que rompió récords en competidores fue un paso grande hacia ese objetivo. La Municipalidad de Iquique se caracteriza por apoyar el deporte y en esto no fue la excepción, al punto que ya está confirmada una nueva edición en 2020 del torneo de surf más tradicional de Chile", afirmó la autoridad.