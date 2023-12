Bienvenido Front: Chile debe trabajar con miras a una medalla olímpica porque creo que lo puede hacer

El español Bienvenido Front, exentrenador del remo del Team Chile, aseguró que ve a nuestro país con potencial para conseguir una medalla olímpica en los próximos Juegos de París 2024.

Front que volverá a su país tras 11 años trabajando en el nuestro, conversó con nuestras "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa y señaló que ve potenciar para avanzar.

"Hemos tenido la posibilidad de compartir, nos conocimos mejor (en las premiaciones de fin de año), me parece gente muy valiosa y muy buena, por eso digo que es momento de pensar en algo grande y trabajar con vistas a una medalla olímpica porque creo que Chile lo puede hacer", sostuvo.

Además, hizo una diagnóstico de todo este tiempo que pasó en Chile: "Yo creo que en estos 11 años he visto muchas cosas, siempre sumando y casi nunca restando, eso me hace pensar que vamos por buen camino. Ha sido una verdadera sorpresa todo lo que he encontrado en Chile y me he terminado enamorando de un país muy lejano y que ha dejado mucha huella en mí corazón".

Finalmente, aseguró que seguirá ligado sentimentalmente a nuestro país: "Siempre estaré para lo que necesiten y voy a dejar de entrenar porque si hubiera querido seguir siendo entrenador me quedo en Chile, pero no sé si seré capaz de dejarlo completamente, veremos de aquí a seis meses".