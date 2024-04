Berdine Castillo reveló insulto que recibió de Ximena Restrepo y que fue desestimado en el juicio

La atleta chilena Berdine Castillo entregó detalles sobre el maltrato recibido por Ximena Restrepo en la gran polémica que marcó al atletismo nacional el año pasado en los Juegos Panamericanos, tras ser sacada la posta 4x400 a minutos del inicio de la competencia.

La controversia dejó en cuestionamiento a Restrepo y al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que tras un juicio, absolvió de toda culpabilidad a la colombiana madre de Martina Weil.

Además, generó gran revuelo el procedimiento utilizado, ya que ninguna de las denunciantes pudo expresar su testimonio. Así lo relató Castillo, una de las perjudicadas, tras semanas de silencio.

"Nuestro abogado dice que nosotros íbamos a hablar y el juez dice que no. Hubo un silencio después, no entendíamos nada. Nos sorprendió que el abogado de ellos fuera del Comité de Arbitraje antes", comentó Berdine Castillo a Mega desde España.

Sobre el traumático hecho vivido con Restrepo, la atleta denunció que "desde que estaba calentando, escuché cuando dijeron que me sacaban del relevo. Que lo llamara a mi entrenador en medio del calentamiento, pensé que iba a quedar la escoba. Dijo que 'esta negra no tiene por qué correr", comentó.

Finalmente, detalló las horas posteriores a la posta 4x400. "Antes de retirarnos de la Villa, fui al comedor, no podía dormir. Estaba sola y me puse a llorar. Las chicas de la comida me abrazaron (...) Le dije a mi entrenador que no quería saber más del relevo. Tengo mi plan individual. Se me fueron todas las ganas", cerró.