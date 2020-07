Camila Vilches, gimnasta voluntaria en un Cesfam: El deportista pierde, pero voy a privilegiar esto

La gimnasta nacional Camila Vilches conversó este miércoles con Al Aire Libre PM sobre el trabajo voluntario que realiza en tiempos de pandemia en el Cesfam Padre Esteban Gumucio de la comuna de La Granja, asegurando que aunque es algo que le resta en lo deportivo hoy es una prioridad.

"Yo como voluntaria, al principio entré para ayudar a los kinesiólogos oficiales, porque en el área de rehabilitación pulmonar hay mucho paciente Covid. Además en el área de postrados, donde hacemos visitas domiciliarias", indicó.

La medallista sudamericana en salto, también se refirió a cómo pueda afectar esto a su carrera deportiva. "Desde marzo que no entreno con normalidad. Me he mantenido en la condición física, pero en mi casa no tengo los implementos para practicar mi deporte, sólo dos colchonestas que me prestó la municipalidad", apuntó.

"Por ahora voy a privilegiar en lo que estoy, porque siento que en lo que hago ahora realmente sirvo. Aparte estoy full y no creo que me dé el tiempo para poder asistir al Centro de Alto Rendimiento", agregó.

Asimismo, comentó que "el deportista pierde demasiado. Para la gimnasia se necesitan aparatos, eso sumado al tema de la concentración y el estrés que uno vive".