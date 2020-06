Chile quedó quinto en Panamericano de nado sincronizado que se hizo sin piscina y vía Zoom

El Team Chile de Nado Sincronizado quedó en el quinto lugar de un inédito Panamericano que se disputó sin piscina y vía zoom, evaluando una serie de ejercicios que tuvieron que cumplir los competidores.

La selección nacional tuvo un oro, lograda por Nicolás Campos, y tres bronces, ganadas por el propio Campos, Tomás Ramírez y Beatriz Osorio. Esta última, conversó con Al Aire Libre para explicar cómo fue la modalidad de esta insólita competencia.

"La competencia fue juzgada por jueces internacionales de natación artística. Se evaluó dificultad y ejecución de los ejercicios. Para prepararnos, dentro de la selección que entrena online, nos llegaron los videos de referencia para los ejercicios, hicimos una competencia entre nosotros e hicimos los ejercicios que nos tocaron, y decidimos quien representaría a Chile en la competencia", explicó.

Además, Osorio explicó que tuvo que improvisar con el espacio en su casa, ya que los videos tenían que enviarse con un escenario donde era obligatorio que se viera la bandera chilena de fondo.

"En mi casa no tengo mucho espacio para hacer deporte. Para la competencia nos pidieron una bandera atrás, y tuve que correr unas cosas del living para tener un fondo decente. Pegamos una bandera con cinta, todo bien improvisado, con la ayuda de mi papá para poder grabarme, porque si lo hacía sola no me veía completamente, y pedían verse de pies a cabeza", concluyó.