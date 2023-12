Emanuelle Silva y el cambio a patinaje sobre hielo: Me veo en unos Juegos Olímpicos

Emanuelle Silva inicó el camino para pasar del patín carrera al patinaje de velocidad sobre hielo y relató algunos de los aspectos iniciales sobre su adaptación al cambio de modalidad, que tiene como mira un futuro olímpico.

"El cambio es básicamente de técnica, cómo uno se mete el patín, porque físicamente es muy parecido y por algo muchos campeones hacen las dos cosas y ganan en ambas", explicó al diario El Mercurio.

"Entonces, se trata de sentir el cuchillo y no la rueda, eso es lo más difícil. Por eso, aunque es un deporte distinto, siento que voy a tener un avance muy rápido porque la base física la tengo", señaló.

"Lo primero es ir a ver la implementación, mandar a fabricar las botas, saber dónde y con quién voy a entrenar, ver cómo armo mi calendario, incluyendo las dos disciplinas y, si se da el tiempo, ponerme los patines si es que estuvieran listos antes de volver", relató el medallista panamericano.

El nacional resaltó que recibirá ayuda de la norteamericana Erin Jackson, competidora en pista y hielo, con el fin de "encontrar el mejor camino". Silva apuntó alto: "Yo me veo en unos Juegos Olípmicos (de Invierno), voy a entregar el cien por ciento".

Lo más fácil para un deportista es tener el apoyo y, en mi caso, lo tengo. El IND y el COCh me han ayudado mucho, y mira los resultados: Campeón mundial, panamericano, gané el manamericano específica, el circuito europeo.

Tras su medalla de oro en Santiago 2023, el chileno ya había remarcado que "no sé qué más me queda por ganar", pues ya se ha coronado campeón continental y mundial, máxima instancia en el patín carrera al no ser deporte olímpico.

Además, Silva aprovechará ese periodo de espera para el salto entre disciplinas para viajar con su pareja, Daniela, y su hijo, pues "los deportistas de alto rendimiento casi no tenemos vacaciones". También dijo irá "a competencias de patín".