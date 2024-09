ORO PARA CHILE: Katherine Wollermann ganó histórica medalla en París 2024

Una jornada histórica se vivió para el Team Chile en el cierre de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

En la competencia de canotaje 200 metros KL1 la chilena Katherine Wollermann se colgó la medalla de oro y se transformó en la segunda mujer en conseguir un oro paralímpico para nuestro país, después de Francisca Mardones en Tokio 2020.

Con un tiempo de 51.95 segundos, la Wollermann derrotó en la final a Marina Mazhula de Ucrania y Edina Mueller de Alemania, ganando su primera final paralímpica.

Histórica medalla para el canotaje chileno

La medalla de Katherine Wollermann marca un hito para el deporte chileno. Es la primera medalla de oro que gana un canoísta nacional en un olímpico y la segunda de la historia. La anterior fue un bronce en Tokio 2020, también de Wollermann.

“Aún estoy procesando las cosas que hice, es velocidad, así que fue todo muy rápido. Es la primera medalla para el canotaje y el paracanotaje de Chile, hice un récord mundial y recién me estoy enterando. estoy muy contenta, no sé como expresar tanta emoción”, señaló Wollermann

“He pasado por tanto, he hecho tanto esfuerzo, sacrificios. No es un deporte fácil, ningún deporte lo es, la perseverancia, la constancia y disciplina me han llevado a esto, y hay tanta gente que está detrás de esta medalla. Es bacán”, cerró.