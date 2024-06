Valentina Toro ratificó su buen momento y se coronó campeona en la Premier League de Casablanca

Valentina Toro, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y que también fuera la mejor karateca del mundo a nivel juvenil, sumó este domingo otro brillante hito a su carrera deportiva.

La representante nacional se coronó campeona (categoría 55 kilos) de la Premier League de Casablanca que se disputó en Marruecos, luego de vencer en la final a la indonesia Cok Istri Agung en un combate que se definió por 6-3 a favor de la chilena.

Con este resultado, Valentina Toro ratifica su condición de ser la mejor exponente de la temporada y se encamina hacia el número uno del ranking mundial.

En la Premier League de Casablanca, Valentina Toro ganó de forma impecable sus combates, lo que le permitió disputar la final ante la indonesia Cok Istri Agung.

Este buen momento deportivo le permite a Toro convertirse en la mejor de la categoría de 55 kilos a nivel planetario, y si se suma que ya se había proclamado campeona en Egipto, por lo que la Federación Mundial de esta disciplina le otorgó el trofeo como la más destacada de la temporada.

Congratulations to Valentina Toro 🇨🇱 @valeentina_toro



She is the new Grand Winner in Female Kumite -55kg. Send her your best wishes in the comments!#Karate #KarateForLife pic.twitter.com/RdDfFMnf9T