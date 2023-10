Zhiying Zeng de cara al debut en Santiago 2023: Voy a hacer toda la fuerza para ganar

La chilena de origen chino Zhiying Zeng repasó lo que será su acción en el tenis de mesa de Santiago 2023 junto a la representación nacional, con ansias de poder comeptir y lograr un podio.

"Para mí es muy especial. Entrené todos los días con el equipo e hice mucho físico. A veces olvido la edad en los entrenamientos. Quiero jugar bien, y por eso me preparo. Jugaba con un estilo más antiguo y esteoy actualizando el ritmo", relató al diario El Mercurio.

"Creo que estoy avanzando más que antes, espero que todo salga bien. Lucho para ganar una medalla. No se puede hablar antes, pero voy a hacer toda la fuerza para ganar una", expresó.

Zeng llegó a nuestro país en 1989 con 23 años, a la ciudad de Arica y desde entonces, se enamoró de Chile. Conocida también como Tania Zeng, aunque prefiere Zhiying, fue profesional en China, pero estuvo alejada de este deporte hasta 2019, "cuando conocí a más personas que jugaban y me invitaron a retomar las prácticas".

"Al principio estaba con temor, no sabía cómo me recibirían porque soy de otra generación. Una vez que llegué para encontrarme con ellas, fue como si nos conociéramos de toda la vida. Todos me recibieron muy bien. Me dieron mucho ánimo, confiaron mucho en mí", relató el citado periódico.

"Hablo con los entrendores y jugadores, les doy consejos, les cuento mi experiencia. He jugado durante más de 30 años y he visto mucho en el tenis de mesa. Hay otro ritmo, es como otro deporte", añadió.

La radicada en Iquique esperará el incio de la acicón individual, que comenzará este lunes 30 de octubre en el Centro de Entrenamiento Olímpico del Parque Estadio Nacional.