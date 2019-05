Alberto Abarza ganó el Premio Nacional del Deporte 2018

El nadador paralímpico Alberto Abarza fue elegido como el flamante ganador del Premio Nacional del Deporte 2018, galardón que otorga anualmente el Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas chilenos, que en el año calendario anterior, se haya distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país.

Abarza, quien participa desde 2017 en campeonatos internacionales, destacó en la temporada pasada por obtener el número uno del mundo al disputar los 50 metros libre y 100 metros espalda en Sao Paulo, Brasil. Además, el deportista paralímpico nacional se ubicó al tope del ranking del orbe en las pruebas de 200 libre y 100 espalda en Berlín, Alemania.

La Comisión a cargo de elegir al ganador de este importante reconocimiento estuvo compuesta por la ministra del Deporte, Pauline Kantor; el director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, Renato Palma; el senador de la República, Jorge Pizarro, en representación del Senado, la diputada Erika Olivera, en representación de la Cámara de Diputados y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz.

"Este es un merecido reconocimiento a un deportista que es un ejemplo de lucha diaria y superación que demuestra que en el deporte nada es imposible. Fue una elección unánime con la que quisimos relevar la importancia de los valores en el deporte, como la perseverancia ante diferentes dificultades. Y esto, además, complementado con logros relevantes como ser el mejor del mundo en su disciplina", aseguró Kantor.

"Estoy sin palabras, muy emocionado. Agradecido de Dios, mi familia, el Comité Paralímpico y el Estado por permitirme hacer lo que más me gusta. Siempre he dicho que las medallas no son lo importante, sino el camino que vamos recorriendo día a día", fueron las palabras de Abarza al momento de recibir el llamado de la ministra Kantor anunciando su premio.

El Premio Nacional del Deporte consiste en un diploma de Distinción Deportiva, firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y un estímulo económico equivalente a 245 UTM ($11.905.775), si se trata de un deportista, o equivalente a 367 UTM en casa de que se entregue a un equipo de deportistas (se divide entre los integrantes).

Con este Galardón, Alberto Abarza se suma a la lista de los deportistas que ya han sido Premio Nacional Deportivo como: María Fernanda Valdés (2017), Pablo Quintanilla (2016), Juan Carlos Garrido (2015), María José Moya (2014), Felipe Miranda (2013), Cristián Valenzuela 2012), Tomás González (2011), Bárbara Riveros (2010), Kristel Köbrich (2009), Natalia Duco (2008), Francisco López (2007), la Selección Femenina de Hockey Patín (2006), Alberto González (2005), Carlo De Gavardo (2004), Fernando González, Nicolás Massú y Marcelo Ríos (2003), la selección de Fútbol Sub 23, Christian Yantani y Miguel Cerda (2002).