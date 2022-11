Manuel Neuer confirmó que portará el brazalete arcoíris contra Japón

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Manuel Neuer, portero y capitán de la selección alemana, confirmó este sábado que portará el brazalete arcoíris que reivindica los derechos LGTB durante el partido que les enfrentará, el próximo miércoles, a Japón en el estreno de ambos elencos en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Neuer, de 36 años, campeón del mundo con Alemania hace ocho, confirmó que llevará el brazalete One Love durante el debut de la 'Mannschaft', ante Japón, en el transcurso de la primera conferencia de prensa del equipo alemán desde que llegó al país anfitrión el pasado jueves.

"Sí, lo llevaré", afirmó Neuer.

"Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros", añadió.

"Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa", añadió.