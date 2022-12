Manuel Neuer se despidió de Qatar 2022 como el arquero con más partidos en Mundiales

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El arquero alemán Manuel Neuer sumó una histórica marca personal en la derrota y eliminación de su equipo en la primera ronda del Mundial 2022, pues se transformó en el guardameta con más encuentros en la historia del torneo.

El hombre de Bayer Múnich sumó su encuentro número 19 en citas planetarias, superando a su compatriota Sepp Maier, monarca en 1974, y al brasileño Claudio Taffarel, campeón en 1994 y acreedor del segundo puesto en 1998.

Neuer hizo su debut en Sudáfrica 2010, cuando defendía a Schalke 04. Tras aquel campeonato, donde llegó al tercer lugar, se consagró en Brasil 2014, para luego quedar fuera en dos fases de grupos grupos consecutivas, Rusia 2018 y ahora en Qatar.

