El terrible golpe que sufrió un zaguero de Arabia Saudita en el duelo ante Argentina

Una de las escenas más fuerte que dejó la victoria de Arabia Saudita ante Argentina fue el duro golpe que recibió el defensor saudí Yasir Al Shahrani, quien debió salir del campo de juego luego de ser impactado por su compañero, el arquero Mohammed Al Owais.

Corrían 52 minutos cuando Argentina ya se instalaba en terreno contrario buscando la paridad cuando un ataque trasandino derivó en una salida del portero, quien impactó en pleno rostro del defensor.

El jugador fue atendido, pero no se recuperó y rápidamente fue reemplazado Mohammed Al-Burayk, quien terminó celebrando en cancha la sorpresiva victoria de su equipo ante el equipo de Lionel Messi y compañía.

