Influencer español abrió debate: Argentina es la peor selección que ha ganado un Mundial

Un tiktoker español calificó a Argentina como el peor campeón de mundiales del siglo, hecho que hizo enojar a la comunidad trasandina: "Argentina es la peor selección que ha ganado un Mundial", sentenció.

El usuario @mzeta.guillermo, comparó a Brasil 2002, Italia 2006, España 2010, Alemania 2014 y Francia 2018 y dio sus argumentos de por qué Argentina, comparada con estos equipos, es la más deficiente, diciendo que su juego depende de un solo jugador llamado Lionel Messi.

La reacción de los seguidores de la "Scaloneta" no se hizo esperar y criticaron al influencer: "no entiende nada de futbol", "Opinión de fútbol y gallego no se mezclan".

Tanto escaló esto, que el mismo tiktoker hizo un debate en un streaming con un reconocido creador de contenidos argentino, donde debatieron esta opinión del español.